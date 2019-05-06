Шествия "Бессмертный цех" с портретами тружеников тыла пройдут в российских городах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Рабочие заводов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Челябинска и Омска 9 мая, в День Победы, примут участие в шествиях "Бессмертный цех" с портретами тружеников тыла. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в управлении по коммуникациям Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод".

"Корпорация "Уралвагонзавод" впервые проведет акцию в память о тружениках тыла. Инициативу молодежной организации нижнетагильского "Уралвагонзавода" поддержали и другие предприятия корпорации. Это "Уралтрансмаш" и "Завод № 9" из Екатеринбурга, "ЧТЗ-Уралтрак" в Челябинске", - сказали в управлении.

Кроме того, к акции уральских коллег присоединятся рабочие омского "Омсктрансмаша".

"Портреты своих коллег из сурового военного прошлого пронесут новые поколения строителей боевой техники. В исторических документах сохранились факты, что к 1942 году только на Уральском танковом заводе в Нижнем Тагиле трудились более 4,5 тыс. подростков. Некоторым из них не исполнилось и 14 лет", - отметили в управлении.

В годы Великой Отечественной войны на заводах, организовавших шествие "Бессмертного цеха", трудились десятки тысяч человек. "Уралвагонзавод" (в те годы - Уральский танковый завод) выпустил более 25 тыс. танков, Челябинский тракторный завод (сейчас - "ЧТЗ-Уралтрак") изготовил 18 тыс. танков и самоходных установок, омский завод дал фронту около 7 тыс. танков Т-34.