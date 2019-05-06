В Оренбургской области "Вальс Победы" одновременно станцевали более 40 тыс. человек

ТАСС, 6 мая. Более 40 тыс. человек приняли участие в танцевальной акции под открытым небом "Вальс Победы" в Оренбургской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Вальс Победы" проходит в Оренбуржье уже в пятый раз. Такие акции - красивые, яркие, патриотические - безусловно, нужны. В этой акции участвует подрастающее поколение - потомки тех, кто сражался в Великую Отечественную войну. В городах и селах области в "Вальсе Победы" сегодня приняли участие более 40 тыс. учащихся и студентов", - приводят в сообщении слова врио губернатора Дениса Паслера.

По данным пресс-службы, акция прошла во всех муниципалитетах области, "Вальс Победы" станцевали школьники и студенты вузов, учащиеся организаций среднего профессионального образования. Зрителями стали десятки тысяч человек, в том числе ветераны. В Оренбурге на улице Советской под "Майский вальс" кружились 2145 пар - гимназисты, студенты, кадеты.

Акция завершилась минутой молчания в память о погибших и ушедших героях войны, после чего сводный хор учителей области и сотрудников регионального министерства образования исполнил песню "День Победы". Также в рамках праздника на площади возле памятника В. П. Чкалову состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны.