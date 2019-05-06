Дорога на Онегу в Архангельской области закрыта из-за подтоплений

АРХАНГЕЛЬСК, 6 мая. /ТАСС/. Проезд по дороге Савинский - Ярнема - Онега Архангельской области закрыт из-за подтоплений в результате разлива реки Онеги. Об этом ТАСС сообщили в центре управления движением "Архангельскавтодора".

"Проезд на 138-м километре трассы Савинский - Ярнема - Онега закрыт. На участке длиной примерно 450 метров уровень воды 30 см, участок закрыт для движения, вода пока не спадает, когда будет открыт, сказать пока сложно", - отметила собеседница агентства.

Подтопления проезжей части наблюдаются также на дороге Онега - Тамица - Кянда, но их глубина не превышает пяти сантиметров, движение не закрыто.

Онега - город в Архангельской области, расположен в устье реки Онеги, население около 20 тыс. человек.