{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Дорога на Онегу в Архангельской области закрыта из-за подтоплений

На участке длиной примерно 450 метров уровень воды 30 см

АРХАНГЕЛЬСК, 6 мая. /ТАСС/. Проезд по дороге Савинский - Ярнема - Онега Архангельской области закрыт из-за подтоплений в результате разлива реки Онеги. Об этом ТАСС сообщили в центре управления движением "Архангельскавтодора".

"Проезд на 138-м километре трассы Савинский - Ярнема - Онега закрыт. На участке длиной примерно 450 метров уровень воды 30 см, участок закрыт для движения, вода пока не спадает, когда будет открыт, сказать пока сложно", - отметила собеседница агентства.

Подтопления проезжей части наблюдаются также на дороге Онега - Тамица - Кянда, но их глубина не превышает пяти сантиметров, движение не закрыто.

Онега - город в Архангельской области, расположен в устье реки Онеги, население около 20 тыс. человек.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
С морского пляжа под Калининградом вывезли немецкую торпеду времен войны
Специалисты рассказали, что боеприпас не имел боевой части и по большому счету не представлял угрозы
Читать полностью