В Крыму открылась летняя морская навигация между курортными городами

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая./ТАСС/. Госпредприятие "Крымские морские порты" открыло летнюю навигацию, на линии находятся пять теплоходов общей вместимостью более 1 тыс. человек, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Министерства транспорта республики.

"С начала майских праздников Крымские морские порты открыли летнюю навигацию в Ялте, Евпатории и Феодосии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ялте спущены на воду и уже курсируют теплоходы "Маргейт", "Коктебель" и "Константин Станюкович", в Евпатории - теплоход "Янина". В Феодосии начало курсировать судно "Михаил Светлов", общая вместимость судов превышает 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Министерство курортов и туризма Крыма прогнозирует рост туристического потока в регион на майские праздники до 240 тыс. человек - на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Минкурортов, в 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем годом ранее. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной.