В Магасе установили 200 поилок с водой и кормом для бездомных животных

МАГАС, 6 мая. /ТАСС/. Около 200 сдвоенных мисок для корма и воды установила в Магасе мэрия города, сообщила ТАСС пресс-служба мэрии.

"По всему городу установили и закрепили 200 поилок с раздельными отсеками для воды и корма для бездомных животных. Ответственные, которых мы определили, будут отслеживать и наполнять поилки чистой водой и кормом", - цитирует пресс-служба мэра города Беслана Цечоева.

Он рассчитывает, что жители Магаса присоединятся к заботе о бездомных животных. "Также надеюсь, что неравнодушные жители нашей столицы будут обновлять поилки прохладной водой, что особенно важно в условиях жаркого лета, и подсыпать корм. Отношение к бездомным животным характеризует уровень развития общества, в том числе нравственного и духовного. Если каждый из нас может позаботиться о себе в полной мере, то им это не дано, они нуждаются в человеческой защите и в проявлении доброго отношения к себе", - добавил мэр.

Ранее мэрия сообщила, что намерена построить в городе приют для бездомных животных на участке, где планировалось разместить городской дельфинарий. Также мэр сообщал ТАСС, что запретил размещать в городе передвижные цирки, поскольку считает условия содержания животных в таких заведениях негуманными.

Летом 2018 года в Магасе были установлены домики для бездомных кошек с подогревом, а также убежища для белок.