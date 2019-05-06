В Адыгее создадут новую зону отдыха на территории мемориального комплекса "Победа"

МАЙКОП, 6 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи в рамках нацпроекта "Жилье" создадут в ближайшие два года новую зону отдыха на территории мемориального комплекса "Победа" в городе Адыгейске, на эти цели будет направлено 60 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея.

"Зона для отдыха всей семьей появится в ближайшие два года в городе Адыгейске на территории мемориального комплекса "Победа". Это стало возможным благодаря победе города в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье". На создание комплекса будет направлено 60 млн рублей федеральных средств", - сказали в ведомстве.

Планируется благоустроить как саму территорию мемориального комплекса, где расположены объекты историко-культурного наследия, так и часть уже существующей зеленой зоны, которая является местом отдыха жителей Адыгейска всех возрастов - молодежи, молодых семей с детьми, инвалидов-колясочников, пенсионеров. Власти проведут ремонтно-восстановительные работы мемориала и памятников, реконструируют центральную аллею, проезд и пешеходный бульвар от проспекта имени Ленина до зоны отдыха. Предполагается также построить площадки для массовых занятий физкультурой и спортом, разбить удобные парковочные места для личного транспорта и создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, уточнили в ведомстве.

"В новой зоне отдыха будут сосредоточены кафе, ресторанчики, торговые павильоны. В зеленой зоне комплекса установят скульптурные композиции с подсветками, современные уличные светильники, уютные скамейки. <...> В этом году Адыгейску исполняется 50 лет, и победа во Всероссийском конкурсе, создание новой зоны отдыха - очень хороший подарок людям к юбилею малого города", - добавил собеседник агентства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении почти 5 млрд рублей между 46 регионами на проекты по созданию комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах. Минстрой России с 2018 года проводит ежегодный Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, в котором участвуют муниципальные образования со статусом региональных и федеральных исторических поселений, а также города, численность населения которых не превышает 100 тыс. человек. От Адыгеи в категории "Малые города с численностью населения от 10 до 20 тыс. человек включительно" в 2019 году приняло участие муниципальное образование "Город Адыгейск".