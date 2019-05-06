С морского пляжа под Калининградом вывезли немецкую торпеду времен войны

КАЛИНИНГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты минно-торпедной службы Балтийского флота вывезли немецкую парогазовую торпеду калибра 533 мм времен Второй мировой войны с морского пляжа в районе города Балтийск Калининградской области, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Немецкая парогазовая торпеда военной поры, выброшенная морскими волнами на пляж в районе города Балтийска, была осмотрена флотскими специалистами и при помощи специализированной техники вывезена на базу минно-торпедного вооружения", - рассказал ТАСС представитель пресс-службы.

Как пояснили специалисты, семиметровый боеприпас не имел боевой части и по большому счету не представлял угрозы для окружающих. Однако внутри торпеды сохранились баллоны со сжатым воздухом, которые представляют опасность при небрежном обращении с ними. На базе минно-торпедного вооружения баллоны высокого давления извлекли из торпеды, а также извлекли двигатель из нее.

По информации пресс-службы, с начала 2019 года это уже третья торпеда времен войны, обезвреженная специалистами минно-торпедной службы флота. Одна из них стала выставочным экспонатом филиала парка "Патриот" в Балтийске - главной военно-морской базе флота.

Немецкая парогазовая торпеда G-7a времен Второй мировой войны - торпеда эскадренных миноносцев и подводных лодок калибра 533 мм. Сконструирована в начале 1920-х годов, состояла на вооружении немецких подводных лодок с начала 1930-х годов и в период Второй мировой войны. Ее масса в снаряженном состоянии - более 1,5 т, длина - свыше 7 м, в боевой торпеде содержится 238 кг взрывчатого вещества.