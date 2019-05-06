Останки 112 советских солдат перезахоронили на Кривцовском мемориале в Орловской области

ОРЕЛ, 6 мая. /ТАСС/. Останки 112 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили на территории Кривцовского мемориала в Болховском районе Орловской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На Кривцовском мемориале торжественно перезахоронили останки 112 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Болховского района", - говорится в сообщении.

Имя одного из бойцов удалось установить - Семен Александрович Жерновой, родившийся в 1908 году в деревне Белый хутор Краснодарского края. Среди захороненных также уроженец Болховского района Орловской области Александр Еремеевич Тарасов. Его останки в 2018 году обнаружили в Тверской области.

"Именно на Кривцовских высотах развернулись самые ожесточенные сражения. Наш с вами священный долг - найти и с почестями предать земле останки всех советских воинов", - сказал на церемонии перезахоронения заместитель губернатора Орловской области Николай Злобин.

Медальон уроженца города Чкалов, ныне Оренбурга, Петра Антоновича Загрядского, найденный на раскопках в Болховском районе, передали его родственникам на митинге посвященном церемонии перезахоронения. Боец, погибший в 1944 году под Витебском, потерял его во время ожесточенных боев под Болховом Орловской области.

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений всей Второй мировой войны. Сражение является важнейшей частью стратегического плана летне-осенней кампании 1943 года, включает в себя Курскую стратегическую оборонительную операцию (5 - 23 июля), Орловскую (12 июля - 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3 - 23 августа) стратегические наступательные операции.

На Курской дуге советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе семь танковых; потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными; потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России.