Благотворительный ужин провели в Магасе в первый день Рамадана

МАГАС, 6 мая. /ТАСС/. Более 200 людей приняли участие в благотворительном ужине "Шатер Рамадана", организованном мэрией административного центра Ингушетии Магаса, который был приурочен к первому дню священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом ТАСС сообщил мэр города Беслан Цечоев.

"Сегодня, в первый день священного поста, мэрия Магаса провела масштабный благотворительный ужин "Шатер Рамадана" для постящихся, который расположили рядом со столичной мэрией. Весь день сотрудники мэрии, как гостеприимные хозяева, занимались подготовкой к приему гостей: сервировали столы, готовили вкусные национальные блюда для коллективного ифтара (разговения). Более 200 людей приняли участие в коллективном ужине", - сказал Цечоев.

По его словам, в акции приняли участие люди разных возрастов, социальных групп и с ограниченными возможностями здоровья. Мэр отметил, что благотворительные акции будут проводиться весь месяц.

"В эти благословенные дни мы должны быть еще более усердными в совершении добрых дел, в оказании помощи и поддержки нуждающимся. Я буду очень рад, если в течение этого месяца нам удастся как-то поддержать людей в трудных жизненных условиях. В течение всего месяца, кроме коллективных ужинов, мы организуем различные благотворительные акции, хотя этим мы занимаемся не только в месяц Рамадан", - добавил Цечоев.

Священный для мусульман месяц Рамадан посвящен ниспосланию Корана. В этот месяц верующие должны держать строгий пост в светлое время суток - воздерживаться от приема пищи, воды и табака. В 2019 году Рамадан начался 6 мая и завершится 6 июня, когда верующие широко отметят праздник разговения Ураза-байрам.