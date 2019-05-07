Новая четырехкилометровая набережная соединит несколько районов Волгограда

ВОЛГОГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Новая набережная, протяженностью в четыре километра, соединит несколько крупных районов в Волгограде. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Андрей Бочаров по итогам совещания по благоустройству правого берега Волги.

"Это очень амбициозный проект, но сегодня мы его начинаем реализовывать, мы должны проделать огромную работу, которая потребует системного взаимодействия со всеми структурами", - сказал Бочаров, рассказывая о проекте новой набережной, которая должна соединить Центральный и Кировский районы. По его словам, строительство, которое планируется начать в 2021 году, будет вестись на четырех участках протяженностью от 300 метров до 1,7 километра. Прогнозная стоимость строительно-монтажных работ составляет 4 млрд рублей.

В пресс-службе губернатора региона ТАСС пояснили, что появлению набережной будет предшествовать работа по берегоукреплению, которая позволит защитить население сразу трех районов Волгограда, повысить инвестиционную привлекательность прибрежных территорий. Ожидается, что общая стоимость работы, которая должна начаться уже в текущем году, составит порядка 922 млн рублей.

"Когда в 2015 году мы приступали к работам по берегоукреплению в Центральном районе - никто не верил, что все удастся сделать: тогда тоже были проблемы с землей, с правоустанавливающими документами, но шаг за шагом мы решили эти задачи", - сказал Бочаров. Он назвал предстоящие работы "основой для развития Волгограда на столетие вперед". "Принятие дополнительных решений по берегоукреплению дает возможность не только продлить рокадную дорогу, но и ввести в оборот ранее не используемые земли, создать вдоль Волги новую инфраструктуру", - отметил глава региона.

В пресс-службе напоминают, что берегоукрепление является одним из приоритетных проектов развития области. Так, за последние четыре года в регионе построили четыре берегоукрепительных сооружения в Волгограде, Николаевске, Дубовке и поселке Светлый Яр.

Собеседник агентства отметил, что создание укрепительных сооружений протяженностью 2,9 километра в Волгограде позволило снизить нагрузку на окружающую среду и решить задачу по освоению ранее не использованной земли - построить вдоль Волги рокадную дорогу, стадион "Волгоград Арена", приступить к реконструкции центральной набережной, создать общественное пространство вдоль Волги. "Работы такого масштаба в городе-миллионнике не проводились с прошлого века", - сказали в пресс-службе.