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Генеральная репетиция парада Победы прошла в Грозном с участием чеченских багги "Чаборз"

В репетиции Парада приняли участие более 100 тыс. спецтехники и до 2 тыс. военнослужащих

ГРОЗНЫЙ, 7 мая. /ТАСС/. Более 100 единиц спецтехники, в том числе семь вездеходов "Чаборз" чеченского производства, приняли участие в генеральной репетиции парада Победы на центральном проспекте имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном. Возглавили колонну автомобили времен Великой Отечественной войны, передает корр. ТАСС.

"Генеральная репетиция прошла отлично. До 2 тыс. сотрудников Министерства обороны РФ, МВД и Росгвардии и 110 единиц техники участвуют в параде к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом увеличивается количество ребят, которые хотят участвовать в параде, это говорит о нашем патриотизме", - сообщил журналистам глава республиканского МВД Руслан Алханов.

Отработка слаженности действий парадных расчетов, знаменных групп, почетного караула, механизированной колонны прошла при плюсовой температуре. На время репетиции в городе перекрыли движение автомобилей на двух центральных проспектах - Путина и Кадырова.

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