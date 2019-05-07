Порядка 3 млн тонн грузов планируют завести в отдаленные села Якутии в навигацию 2019 года

ЯКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Порядка 3 млн тонн грузов доставят в отдаленные поселения Якутии в ходе летней навигации 2019 года, сообщил журналистам во вторник первый зампредседателя правительства региона Алексей Колодезников.

"В этом году в навигацию планируется завоз порядка 3 млн тонн грузов, из них 1 млн 245 тыс. тонн - для жизнеобеспечения и производственных нужд хозяйственных субъектов. Это топливно-энергетические ресурсы, продукты питания", - сказал он.

Навигация будет зависеть от климатических условий, пояснил Колодезников. "Успешное прохождение навигации зависит от уровней воды, сроков [навигации] на быстромелеющих реках. В частности, в этом году навигация в верховьях реки Лены началась 4 мая. В Усть-Куте [Иркутской области] суда Ленского речного пароходства загружены и будут идти вслед за ледоходом. Арктическая навигация будет зависеть от ледовой обстановки в июле-августе", - сказал он.

Во время летней навигации в отдаленные северные поселки Якутии завозятся продукты питания, уголь, нефтепродукты и другие жизнеобеспечивающие грузы. Навигация по арктическим и северным рекам в республике завершается в конце сентября-начале октября.