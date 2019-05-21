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Шесть жителей на всю округу. Как живет самое высокогорное село Крыма

Село Пчелиное находится высоко в крымских горах
© Анна Чудакова/ТАСС
Что в самых высоких крымских горах привлекает людей и почему они готовы жить здесь, несмотря на уединение и полное отсутствие благ цивилизации

Самое высокогорное село Крыма находится в Белогорском районе. Название Пчелиное оно получило в 1948 году, а до этого называлось Куртлук. Высота села над уровнем моря — от 552 до 660 метров.

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Сейчас тут 12 домиков, из них четыре жилых, жителей шесть. Иногда сюда добираются туристы, летом живут дачники. 

Историки утверждают, что в стародавние времена здесь жили тавры, а  точнее, одно из их племен — напеи, "нимфы рощ и долин", могильники и святилища которых сохранились здесь и сегодня.

По другой версии, история села началась с древнего пещерного города, расположенного на склонах горы Карт-Кая. Позже деревня считалась татарской — в переводе с тюркского "карт, харт" — старый, а "кая" — скала.

Как бы то ни было, само поселение древнее, а в современном виде впервые упоминается в летописях с 1784 года и перечислено в Камеральном описании Крыма. 

Две попытки

Добраться до Пчелиного не так просто, мне это удалось только со второго раза: ехать сюда нужно 18 км по бездорожью. В селе Голованово, ближайшем к Пчелиному, есть автобусная остановка и магазин. Чтобы купить булку хлеба, пчелинцу надо пройти 8 км. Сотовая связь не работает, GPS-навигатор, конечно, тоже.

По горной дороге в село Пчелиное Анна Чудакова/ТАСС
Описание
По горной дороге в село Пчелиное
© Анна Чудакова/ТАСС

Поэтому в прошлый раз, доехав до Голованова, я просто не смогла понять, по какой дороге идти. Местные сопроводить или подвезти меня отказались, и только теперь я понимаю почему.

На этот раз я заранее обзвонила все ближайшие таксопарки, выяснила, что только в Белогорске есть вездеходная "Нива", на которой меня и согласились доставить в село.

Отбыв от автостанции в Инкермане, я миновала Симферополь, и вот я уже в поселении Зеленогорское, в состав которого входит и Пчелиное. Тут я застала главу сельсовета, которая вместе с другими членами администрации убирала территорию. Увидев журналистку, председатель Зеленогорского сельсовета Светлана Федорцова поспешила рассказать обо всех проблемах сельского поселения.

"Кроме нас больше некому"

"У нас нет дворников и уборщиц, — увидев мое удивление, поспешила прокомментировать Федорцова. — У нас есть только работники администрации, которые являются муниципальными служащими, а уборщицу мы не имеем права нанять по договору подряда. У нас есть норматив на администрацию, по которому мы скованы количеством работников и размером оплаты труда".

Кроме главы администрации за уборкой я застала ее заместителя, завсектором по землеустройству, ведущего специалиста по оказанию муниципальных услуг и работника военно-учетного стола. Они убирали пустые бутылки и другой мусор в центре поселения, возле магазина "Крым-Кумыс". На следующий день была запланирована уборка детского сада и территории школы. 

Магазин в селе Зеленогорском Анна Чудакова/ТАСС
Описание
Магазин в селе Зеленогорском
© Анна Чудакова/ТАСС

Кстати, со школой в Зеленогорском тоже проблема. "Наша школа с 2017 года реконструируется. Договор был заключен на срок до декабря 2017 года, но подрядчик не успел. В сентябре 2018 года подали в суд. До сих пор идут суды, а школа законсервирована. У нас 407 учащихся, начальная школа учится на базе детского сада, а с 5-го по 11-й классы ездят в Ароматовскую школу, это 20 км от нас. У нас три школьных автобуса, но детей много, поэтому старшеклассников везут к нулевому уроку, 7−8-е классы — к первому уроку, а 5−6-е — ко второму уроку", — говорит Федорцова. Остальные дети ездят в город Белогорск, который находится за пределами Зеленогорского сельского поселения.

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Еще в поселении нет газа: труба доведена лишь до Белогорска, поэтому отопление только печное.

Зато с советских времен сохранилась Зеленогорская коневодческая агрофирма, которая занимается содержанием и дойкой лошадей. Раньше она была в Пчелином, там лошадей и пасли, и доили, а молоко отправляли в Зеленогорское, где производили кумыс. Но сейчас в Пчелином только пасут часть табунов, а доить их приходится уже в другом населенном пункте.

Есть и другие проблемы. Из десяти сел, входящих в поселение, в пяти отсутствует центральное водоснабжение, еще в украинский период разобрали очистные сооружения. При этом в Зеленогорском селе семь двухэтажных домов и один пятиэтажный, есть школа и детский сад. Все нечистоты уходят в природу.

В путь по горам

Все перспективы развития села Пчелиное Федорцова связывает с дорогой. Здесь есть воинская часть, к которой в советское время вела 12-километровая асфальтированная дорога. Но с момента строительства ее ни разу не ремонтировали, и сегодня от нее попросту ничего не осталось. Так что это первое и главное, что хотелось бы восстановить.

А пока в Пчелиное ни на чем, кроме внедорожника, не проедешь. Даже военным зимой приходится вытягивать свои машины. Это дорога республиканского значения, так что снова выстроить ее может только Крым. 

Описание
© Анна Чудакова/ТАСС

Прощаюсь со Светланой Ивановной, вызываю такси, и через 20 минут к магазину "Крым-Кумыс" подкатывает зеленая "Нива". Выясняется, что водитель — сам директор таксопарка.

К Пчелиному есть два пути: либо через село Новокленовку, либо через село Головановку. Водитель выбрал маршрут через Головановку: там, возможно, будет проще проехать. Однако все равно нам пришлось несколько раз увязнуть в грязи, в которой отпечатались следы диких кабанов, косуль и другой копытной живности.

Но все трудности уравновешивала красота: дорога в Пчелиное лежит в гору, и перед путешественником то и дело открываются великолепные виды: пасущиеся на скалах лошади, маленькое озерцо, лес, где начали распускаться первые цветы — пока малочисленные и оттого особенно трогательные. Пробиваясь из-под прошлогодних листьев, они словно пытаются порадовать непрошеных гостей.

Кто живет в Пчелином

Добравшись до села и не увидев на улице жителей, я постучалась в первый же дом. Хозяйкой оказалась Галина Коренькова, живущая здесь с 1989 года.

"Я из Белоруссии, родители мужа живут в Бобруйске Могилевской области, там мы с ним и познакомились. Потом его направили сюда служить в армию, а затем и работу предложили в Пчелином", — рассказывает Галина. Не задумываясь, она последовала за мужем в Крым. Сегодня в Белогорске у них живет дочь и внуки.

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В советское время она работала дояркой на Зеленогорской конеферме, а ее муж до сих пор трудится там конюхом. Галина ведет хозяйство: во дворе лошади, коровы, куры. Коров семья сдает на мясокомбинат. За пенсией ездит в город: почтальоны, как и врачи, до Пчелиного не доезжают. 

Недавно телят и корову у Кореньковых задрали белые волки, после чего за ними стали охотиться егеря, которым удалось ликвидировать несколько особей. Газа и центрального водоснабжения в селе нет, электрические сети не выдерживают даже обогревателя, однако переезжать Кореньковы, в особенности глава семьи, никуда не собираются — им нравится жить именно в Пчелином.

"У нас есть большой "УАЗ", сейчас зять на нем на рыбалку уехал. Мы на нем и за продуктами ездим, и в город за пенсией. Только на этой машине тут и проедешь", — шутит Галина.

За столько лет все тропинки и объездные пути, ведущие к селу, изучены вдоль и поперек, поэтому и добраться до цивилизации им гораздо проще, чем новичкам-путешественникам. К тому же почти у всех есть вездеходный транспорт, на котором они ездят по своим делам.

К нам подходит еще один местный житель — Юрий, со своей собакой породы зенненхунд. Ничего странного: в селе нечасто появляются приезжие, и все сельчане очень рады новым знакомствам. Они с радостью идут на контакт и готовы помочь и даже приютить любого гостя. Узнав, что я корреспондент, Юрий согласился познакомить меня со всеми жителями села и провести небольшую экскурсию.

Житель села Юрий согласился выступить в роли экскурсовода Анна Чудакова/ТАСС
Описание
Житель села Юрий согласился выступить в роли экскурсовода
© Анна Чудакова/ТАСС

Первый дом, куда я пришла уже с экскурсоводом, — дом Александра Гришко. Гришко биолог, но долгое время работал на рынке, а перебравшись в Пчелиное, занялся разведением кроликов. Теперь его рабочий день начинается в 5 утра, с рассветом, а заканчивается с наступлением темноты.

"В 1990 году нашу контору разогнали, и с тех пор работы биологу нет. На базаре есть, если пробьешься, конечно, — говорит Александр. — Здесь я живу постоянно уже четыре года, у меня кроличья ферма".

Правда, из-за удаленности от цивилизации работать трудно. Особенно продавать продукцию. Только доставка в село ветеринара, который выдаст справку о здоровье животных, обходится до 4 тыс. рублей. Справка действует один день.

Кроличий питомник Александра Гришко Анна Чудакова/ТАСС
Описание
Кроличий питомник Александра Гришко
© Анна Чудакова/ТАСС

Продукцию Гришко реализует в Симферополе, отвезти ее — это еще две тысячи рублей в оба конца. В день удается продать не более пяти тушек, это две тысячи. "Вот и все, бизнес закончился", — пожимает плечами Александр. Поэтому он делает акцент на селекционной деятельности и даже выведении эксклюзивных пород.  

Еще в селе проблемы с водой: до высокогорья центральное водоснабжение, конечно, не доходит. Нужно бурить свою скважину в скале либо, как и делает Гришко, носить воду на коромысле из общего колодца. Чтобы помыться и для других бытовых нужд используют дождевую воду — она собирается в специальных бочках.

"Удивительный экземпляр"

Отправляемся смотреть кроличью ферму Александра. Клетки неказистые, но внутри чистые и ухоженные. В них кролики разных возрастов и пород, в том числе тех самых — специально выведенных и уникальных: среди них калифорниец, немецкий пестрый великан.

"У меня родился удивительный экземпляр, — говорит Александр, открывая очередную клетку. — Это редчайший случай, когда рождается голубой кролик у породы немецкий пестрый великан. Чаще они бывают черными и черно-белыми, а этот голубой, только в этом выводке у меня такой получился".

Александр Гришко с уникальным голубым кроликом Анна Чудакова/ТАСС
Описание
Александр Гришко с уникальным голубым кроликом
© Анна Чудакова/ТАСС

Перегладив всех крольчат и простившись с Александром, в сопровождении Юрия отправляюсь в гости к известному чешскому путешественнику Петру Майеру. Пока идем, Юрий рассказывает, что участок в Пчелином Майер купил давно, но пока он бывает тут только наездами, а в дальнейшем, как он признавался Юрию, собирается обосноваться в Пчелином окончательно.

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Петр Майер — почетный член чешской марафонской сборной по бегу, в 1997 году участвовал в 100-километровом марафонском забеге в Голландии. Спустя год стал путешественником и сегодня побывал уже в 57 странах.

Но увидеть крошечный домик Майера удалось только со стороны — самого путешественника дома мы не застали.

Что ж, отправляемся дальше — к семье Толстовых. По дороге Юрий рассказывает, но уже о себе. Когда-то жил в городе, работал кузнецом. Сейчас пенсионер, в Пчелиное перебрался три года назад с тысячей долларов в кармане, оставив квартиру брату.

"У нас же "коммуналки" нет, платим только за электричество. Ни воды, ни тепла тут нет, так что на жизнь хватает", — говорит Юрий. В селе он разводит пчел, у него небольшая пасека, правда, в этом году всех пчел он потерял и сейчас собирается приобретать новых.

"У меня нет своей машины, и если мне нужно съездить в город и купить продукты, договариваюсь с Александром или другими сельчанами. Я стараюсь дружить со всеми, и мне никто не отказывает в помощи", — говорит Юрий, а я про себя отмечаю: ему и правда можно гордиться своими доброжелательностью и коммуникабельностью.  

Было свинство — стало коровство

У дома Толстовых встречает хозяйка — Нина Ивановна. "Мы перебрались сюда из Феодосии, давно, еще в 2001 году. С тех пор жизнь течет, стареем потихонечку, — смеется Нина Толстова. — Людей здесь нет, дороги нет, коровы и кони пасутся где хотят. Мы начали туризмом заниматься, но здесь то сплошное свинство было, теперь стало сплошное коровство".

Несколько лет назад с супругами жила семья сына, но когда внуку Нины исполнилось шесть лет, встал вопрос о поступлении в школу, и молодым пришлось переехать в Белогорск. Так Нина с мужем остались вдвоем.

Скорая здесь была в последний раз в 2009 году, говорит Нина, и то по печальному случаю: умерла соседка.

В последнее время в селе начали строиться новые дома. Есть большой дом, который построили ялтинцы. Поначалу хотели организовать здесь гостиницу, но теперь бывают здесь редко. Постоянных жителей в селе шесть, летом приезжают дачники.

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Глава семейства Владимир Толстов о туристическом бизнесе все же не забыл. Он увлечен спелеологией, на его счету десятки найденных и раскопанных пещер, кроме того, он водит в горы туристов, а дом семьи Толстовых всегда рад принять новых гостей.

"Откуда к нам только не приезжали: и с Северов, и отовсюду. Сейчас мы с детьми тоже раскапываем новую пещеру. Ее рабочее название "Кротовая нора". К нам приезжают дети, внуки, внуки сослуживцев, все знакомые, которые любят горы и пещеры", — рассказывает Владимир Юрьевич.

В своем доме семья организовала турприют "Страна напеев", и Толстовы всегда готовы приютить путешественников и любителей гор и пещер. Правда, сейчас сюда почти никто не добирается. Но Толстовы не отчаиваются и ждут новых гостей.

"Крым — это орден планеты Земля, а Пчелиное — бриллиант на этом ордене", — убежденно ставит точку в беседе Владимир Толстов.

Простившись с селом, отправляюсь в обратный путь, но уже по другой дороге, ведущей к селу Новокленовка, — по дороге, которой тоже нет.

Анна Чудакова

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