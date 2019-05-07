В Северной Осетии до конца мая планируют ликвидировать более 60 свалок

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 мая. /ТАСС/. Более 60 стихийных свалок планируют ликвидировать власти Северной Осетии до конца мая. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба Минприроды региона.

"До 30 мая текущего года администрации города Владикавказа и районов республики должны ликвидировать образовавшиеся на их территориях стихийные свалки и представить в Минприроды сведения о выполнении этих работ. В апреле месяце сотрудниками Минприроды были проведены рейдовые мероприятия по оценке экологического состояния административных территорий, в ходе которых было выявлено более 60 стихийных свалок и навалов отходов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ситуация с загрязнением окружающей природной среды отходами производства и потребления в республике по-прежнему остается сложной.

"Несанкционированные свалки образуются в водоохранных и рекреационных зонах, на окраинах городов и сел, вдоль автомобильных дорог. Отмечаются такие факты и в лесных массивах, парковых зонах", - цитирует пресс-служба начальника управления государственного надзора Минприроды региона Марата Фидарова.

Как отмечается, в администрацию Владикавказа и администрации районов республики направлены предписания с требованием привести подведомственные территории в надлежащее санитарное состояние. "В случае невыполнения работ по ликвидации стихийных свалок, к виновным в нарушении требований природоохранного законодательства будут приняты меры административного воздействия, предусмотренные КоАП РФ", - цитирует Фидарова пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось, что власти Северной Осетии создадут новый мусорный полигон и мусоросортировочный комплекс в рамках национального проекта "Экология" в 2020 году. Ранее глава региона Вячеслав Битаров в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сообщал ТАСС о планах по вводу в регионе раздельного сбора мусора. Он отметил, что власти республики не рассматривают вариант создания мусоросжигательных заводов.