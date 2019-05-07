Около 80 поселений могут попасть в зону подтопления при весеннем половодье в Якутии

ЯКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Власти Якутии ожидают, что порядка 80 населенных пунктов с населением до 30 тыс. человек могут оказаться в зоне подтопления при весеннем половодье этого года. Об этом сообщил журналистам в среду первый заместитель председателя правительства региона Алексей Колодезников.

"На первом этапе паводка 77 населенных пунктов с населением до 30 тыс. человек включены в реестр возможных зон подтопления. С учетом весеннего и летнего половодья, в зону риска подпадают 133 населенных пункта", - сказал он.

Колодезников также сообщил, что власти региона впервые сформировали резервный фонд в размере почти 200 млн рублей на восстановление дорог, которые могут быть разрушены во время весеннего и летнего половодья.

"Резервный фонд [региона на ликвидацию чрезвычайных ситуаций] при необходимости будет увеличен. Сейчас его размер составляет 130 млн рублей. Кроме этого, в этом году мы впервые зарезервировали средства в дорожном фонде в размере 195 млн рублей, если при паводке будут разрушены региональные и муниципальные дороги. Если паводок будет спокойным, средства из резервного фонда дополнительно направим на ремонтные работы текущего года", - сказал он.

В Якутии запланированы взрывные работы по разрушению льда на 47 участках возможного образования заторов во время весеннего половодья, для людей подготовлены более 270 пунктов временного размещения на случай эвакуации.Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. В 2019 году уровень воды выше средних значений ожидается на реках Лена, Алдан, Амга и Колыма. Весной и летом 2018 года от паводка в Якутии пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей.

В новость в 2:47 мск внесена информация о формировании резервного фонда на восстановление дорог