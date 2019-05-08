Жители Благовещенска собрали посылки для ветеранов ко Дню Победы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая. /ТАСС/. Жители Благовещенска собрали в этом году почти в два раза больше посылок для ветеранов ко Дню Победы, сообщила в среду ТАСС директор молодежного центра "Выбор" Ирина Кучер.

"В этом году у нас откликнулось очень много желающих принять участие в акции "Посылка ветерану" - благовещенцы собрали почти в два раза больше посылок, если сравнивать с двумя предыдущими годами, когда было около 100-130 посылок", - сказала Кучер.

Она уточнила, что в посылки для ветеранов горожане кладут продукты: тушенку, различные консервы, сгущенку, крупы, конфеты, сахар; средства личной гигиены: мыло, зубные пасты, полотенца, а также поздравительные открытки. Открытки в основном сделаны школьниками, однако есть поделки даже от двух и трехлетних малышей, которым в творчестве помогали родители.

"Выезжаем на адреса, поздравляем ветеранов, проводим с ними чаепития. Люди очень рады, что их помнят и проявляют заботу. В день 9 мая все до единой посылки найдут своих адресатов", - отметила собеседница агентства.

Между тем на сайте администрации города Благовещенска накануне размещена информация о том, что ветеранам в рамках благотворительной акции будет вручено 200 посылок, организаторы уже осуществляют доставку. Из них 100 посылок будет доставлено инвалидам и участникам войны, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, а другие 100 - вдовам и труженикам тыла, которые нуждаются в помощи.

Общегородская благотворительная акция "Посылка Ветерану" стартовала в городе с 18 марта, она посвящена празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организовал акцию молодежный центр "Выбор" совместно с муниципальным штабом Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", а также представители общественности при поддержке администрации города. В Благовещенске акция проходит третий год, чтобы дать возможность всем желающим горожанам поздравить ветеранов с Днем Победы.