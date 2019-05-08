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День Победы - 2019

В "Херсонесе Таврическом" в Севастополе заложили капсулу времени "Послание потомкам"

Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Капсулу времени с памятным посланием потомкам, которая будет вскрыта через 75 лет, заложили в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический", передает корреспондент ТАСС. Патриотическая акция приурочена к 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

"То, что сегодня происходит, - закладка писем для этой капсулы - здесь есть очень важное. Через 75 лет прочтут эти слова, которые написаны сегодняшними людьми, наши фотографии найдут наши потомки. Низкий поклон нашему прошлому за наше настоящее и за будущее как наше, так и наших детей", - сказала в ходе акции уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Завершилась акция открытием выставки "Херсонес Освобожденный" в нижнем выставочном зале Античного корпуса.

В экспозициях музея представлено большое количество материалов, связанных с историей музея в годы Великой Отечественной войны.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.

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РоссияСевастопольДень Победы - 2019
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