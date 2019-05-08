Полигон ТКО откроют в Липецкой области осенью 2019 года

ТАСС, 8 мая. Власти Липецкой области планируют осенью открыть в Елецком районе новый полигон для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), инвестиции в строительство составили почти 273 млн рублей. Об этом в среду сообщила ТАСС начальник регионального управления по экологии и природным ресурсам Галина Рощупкина.

"С 2018 года в Елецком районе на территории Нижневоргольского сельсовета строится новый полигон, застройщиком является компания "Чистый мир", размер инвестиций составляет 272,8 млн рублей. Планируется, что данный полигон начнет свою деятельность в сентябре 2019 года", - сообщила Рощупкина.

По ее словам, на новый полигон будут вывозить отходы из города Елец и Елецкого района в объеме 168 тыс. куб. м в год.

Как пояснил ТАСС руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков, за два последних месяца поступило 270 жалоб из Ельца, из них 27 - на вывоз мусора. "Мусор из Ельца сейчас вынуждены возить в Тербунский район за 70 км от города - для оператора это три часа пути туда и обратно. Но практически закончено строительство новой площадки в 12 км от города - оно завершится в мае, после чего начнется этап лицензирования", - добавил Шаршаков.

В 2016 году липецкий суд аннулировал лицензию у компании "Лэендгринэко", работавшей с отходами, из-за нарушений при эксплуатации полигона ТКО в Елецком районе. С 2017 года не работает и полигон. С начала 2019 года региональным оператором в Елецкой зоне стала компания "Тэко-Сервис", которая вывозит мусор из Ельца на Тербунский полигон, расположенный в 70 км от города.