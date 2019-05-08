Около 500 жителей Северной Осетии напишут диктант на родном языке

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 мая. /ТАСС/. Жители Северной Осетии будут писать 13 мая "Глобальный диктант" на родном языке, сообщила в среду пресс-служба Министерства образования и науки республики.

"13 мая в преддверии Дня осетинского языка и литературы пройдет "Глобальный диктант" по осетинскому языку. В мероприятии планируют принять участие около 500 человек. Это педагоги, школьники, студенты, представители общественных организаций и национально-культурных обществ республики, работники средств массовой информации. Диктант проводится в седьмой раз", - говорится в сообщении.

Основная площадка будет располагаться в конференц-зале Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования. Площадки для написания диктанта будут организованы и в районах республики. Помимо этого, проверить знания родного языка сможет любой пользователь сети интернет в любой точке мира. Прямая трансляция диктанта будет вестись на сайте регионального Минобрнауки.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. Для Северной Осетии остается актуальной проблема незнания осетинами родного языка. По данным ЮНЕСКО, в столице республики городе Владикавказе не владеют родным языком около 80% первоклассников-осетин.