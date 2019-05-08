Захар Прилепин открыл памятник военным корреспондентам в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Открытие памятника военным корреспондентам состоялось во вторник у школы имени Сергея Михалкова в Нижнем Новгороде. В церемонии принял участие писатель Захар Прилепин, который является сопредседателем попечительского совета школы.

"Это не нижегородское событие, а всероссийское, более того - всемирное событие, потому что те, кто были военкорами, - это люди известные всему миру. Одно из объяснений тому, почему Победа (в Великой Отечественной войне - прим. ТАСС) случилась, почему произошла - потому что это было общее, коллективное, всенародное дело. И Михаил Шолохов, и Леонид Леонов, Александр Твардовский, Сергей Михалков, Евгений Долматовский - великие имена, десятки имен, все они были военкорами", - сказал Прилепин на открытии памятника.

Памятник, установленный перед фасадом школы, представляет собой металлическую скульптуру, олицетворяющую взрыв, и содержит атрибуты военных корреспондентов - печатную машинку, фотоаппарат, блокнот, газету. На передней части пьедестала размещена табличка из полированного гранита с красной звездой и датами Великой Отечественной войны.

Школа имени Сергея Михалкова является первой частной школой в Нижнем Новгороде, создана в 1992 году. В состав ее попечительского совета, помимо Захара Прилепина, входят кинорежиссер Никита Михалков и председатель Нижегородского отделения Союза кинематографистов России Владимир Седов.