АСИ намерено распространить программу "Кадры будущего для регионов" на всю Россию

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Программа "Кадры будущего для регионов", для участия в которой в настоящее время отобрано 25 субъектов, должна быть распространена на территорию всей страны. Такое мнение высказала в среду ТАСС после заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"У нас очень много программ, направленных именно в части неформального образования и формирования таких навыков, и Worldskills, и "Кадры будущего для регионов" - у нас программа набирает обороты. В прошлом году было 10 регионов, в этом году подали заявки 46 субъектов - мы отобрали 25 регионов. Надеемся, что программа будет долгосрочной, и у нас все субъекты РФ реализуют такую модель индивидуальных треков и профессиональных стажировок для школьников и для студентов", - сказала она.

При этом гендиректор АСИ обратила внимание на важность участия в работе со школьниками компаний и предприятий, которые и определяют, какие именно профессиональные навыки необходимы будущим выпускникам. "Самое важное, чтобы работодатели, инвесторы включались в эту работу, потому что они являются основным заказчиком на трудовые ресурсы, они определяют степень и уровень компетенций и квалификации, которые им необходимы, и чтобы региональные стратегии подготовки кадров были как раз направлены на закрытие этих потребностей", - добавила Чупшева.

В рамках проекта "Кадры будущего для регионов" дети могут присоединиться к команде, в которой они под руководством наставника будут разрабатывать проект развития региона. Апробация инициативы будет проходить до июля 2019 года. Ожидается, что одним из результатов станет формирование региональных лидерских команд из талантливой молодежи и их наставников, а также создание системы стажировок и профессиональной навигации. Для участников программы будут выстраиваться индивидуальные траектории подготовки.