Более 1,6 тыс. человек принимают участие в фестивале "Факел" в Сочи

СОЧИ, 12 мая. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. человек из разных стран принимают участие в фестивале самодеятельных творческих коллективов и исполнителей "Факел", открывшемся в воскресенье в Сочи, сообщили ТАСС в оргкомитете смотра.

"Известный горнолыжный курорт "Роза хутор" принимает в эти дни более 1,6 тыс. участников и гостей фестиваля, которые прибыли из разных регионов России, Белоруссии, Киргизии, Франции, Германии, Китая, Вьетнама, Узбекистана, Боливии", - рассказали организаторы.

Участники фестиваля соревнуются в пяти номинациях: "вокал", "хореография", "вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли", "эстрадно-цирковой и оригинальный жанр", "фольклор".

По словам председателя жюри "Факела" народной артистки России Александры Пермяковой, конкурс позволяет открывать новые таланты. "Несколько выходцев из "Факела", их номера, их работы очень активно вышли на профессиональную сцену", - добавила она.

"Факел" проводится один раз в два года. Организатором выступает ПАО "Газпром". Представитель компании Роман Сахартов не исключил возможности расширения границ фестиваля. "Коллег из Узбекистана пригласили, представители Боливии приехали, не думаю, что будет прорывная экспансия, но мы с удовольствием встречаем здесь новых участников и гостей", - отметил он.

В этом году фестиваль проходит в восьмой раз. Церемония награждения лауреатов состоится 15 мая, а 16 мая на церемонии закрытия объявят обладателей гран-при.