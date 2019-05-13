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Проезд на Онегу в Архангельской области восстановлен

Проезд был закрыт из-за подтоплений

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Проезд по дороге Савинский - Ярнема - Онега Архангельской области открыт, вода на 138-м км ушла с трассы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в центре управления движением "Архангельскавтодора".

Проезд по дороге Савинский - Ярнема - Онега 6 мая был закрыт из-за подтоплений на 138-м км в результате разлива реки Онеги.

"На автодороге Савинский - Ярнема - Онега вода на участке в районе 138-го км ушла, проезд открыт", - сказали в центре управления движением.

Онега - город в Архангельской области, расположен в устье реки Онеги, население - около 20 тыс. человек.

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