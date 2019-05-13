Озимые погибли на площади около 140 тыс. га в Башкирии

УФА, 13 мая. /ТАСС/. Площадь сельхозугодий, на которых погибли озимые культуры в Башкирии, выросла до 140 тыс. га, ранее речь шла о 74,4 тыс. га. Об этом в понедельник сообщил и.о. вице-премьера - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в правительстве региона.

"Распоряжение о введении чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых подписано, до конца недели все документы сдадим в Минсельхоз России. Погибли 140 тыс. гектар озимых в 42 районах республики, прямые затраты составят около 1 млрд рублей. Сегодня идет пересев и подсев озимых культур", - сказал он.

По данным Минсельхоза Башкирии, причиной гибели озимых стала мягкая зима и теплый апрель, за которым последовало похолодание до 12 градусов мороза. Также на качество зерновых повлияла грибковая инфекция. После введения режима ЧС аграрии смогут получить страховые выплаты и компенсации из бюджета.