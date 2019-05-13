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Глава Удмуртии потребовал запретить кальяны на набережной Ижевска

С 10 мая сотрудники правоохранительных органов начали проводить рейды с целью выявления случаев курения кальянов

ИЖЕВСК, 13 мая. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов потребовал прекратить продажу и курение кальянов на набережной Ижевска - одной из самых популярных достопримечательностей города. С соответствующей просьбой руководитель республики обратился в понедельник на аппаратном совещании к врио министра внутренних дел Удмуртии Олегу Мальцеву, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Возьмите под контроль: уже просто за рамки всего выходит. Там не только кальян курят, еще, оказывается, продают его за наличные. Есть все возможности, все основания юридические для административных наказаний в соответствии с административным кодексом. Это надо прекращать", - сказал он.

В свою очередь Мальцев отметил, что с 10 мая сотрудники правоохранительных органов начали проводить рейды на набережной города с целью выявления случаев курения кальянов.

Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года депутаты Госсовета Удмуртии решили законодательно ужесточить правила курения кальянов и приняли закон о запрете на посещение кальянных несовершеннолетними.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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