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Поврежденный в пригороде Севастополя мемориал участникам войны восстановят за две недели

Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Овсянников

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Повреждения на установленном в пригороде Севастополе мемориале участникам Великой Отечественной войны устранят в течение двух недель, сообщил в ходе аппаратного совещания с губернатором города представитель департамента городского хозяйства.

Неизвестные повредили мемориал в селе Орловка в ночь на 9 мая. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм"). Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил восстановить мемориал.

"В течение двух недель [работы будут завершены]", - сказал представитель департамента, отвечая на просьбу губернатора держать вопрос на контроле. 

Теги
РоссияОвсянников, Дмитрий ВладимировичСевастополь
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