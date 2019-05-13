Поврежденный в пригороде Севастополя мемориал участникам войны восстановят за две недели

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Повреждения на установленном в пригороде Севастополе мемориале участникам Великой Отечественной войны устранят в течение двух недель, сообщил в ходе аппаратного совещания с губернатором города представитель департамента городского хозяйства.

Неизвестные повредили мемориал в селе Орловка в ночь на 9 мая. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм"). Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил восстановить мемориал.

"В течение двух недель [работы будут завершены]", - сказал представитель департамента, отвечая на просьбу губернатора держать вопрос на контроле.