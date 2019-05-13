Скульптуры Ростральных колонн в Петербурге отреставрируют в течение лета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Скульптуры, символизирующие четыре великие реки, на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова в Петербурге в течение лета будут закрыты для обзора в связи с проведением реставрации. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров.

"Будет проводиться полная реставрация четырех скульптур. На них обнаружено довольно большое количество утрат - камень не выдерживает наш климат. Утраты будут восполнены, поверхность очищена. Все работы будут проводиться на месте. По графику в начале сентября работы должны быть закончены", - сказал Макаров после осмотра колонн.

Монтаж строительных лесов на скульптурах начался в понедельник. Реставрацию будут вести 11 скульпторов, сообщил Макаров. Финансирование работ взял на себя союз предприятий топливного-энергетического комплекса "Газовый клуб".

Ростральные колонны высотой 32 м были установлены в начале XIX века для завершения архитектурного ансамбля стрелки Васильевского острова со зданием биржи и пандусами, который проектировали Жан-Франсуа Тома де Томон и Андреян Захаров. У подножия колонн установлены скульптуры из пудостского туфообразного известняка, символизирующие четыре реки - Волгу, Днепр, Неву и Волхов.

Изначально колонны использовались в качестве маяков для кораблей, идущих в торговый порт. В чашу на их вершинах наливали смолу или масло и поджигали. В 1957 году в колоннах было установлено газовое оборудование, с помощью которого на вершине зажигается огонь по праздникам.

Реставрация скульптур Ростральных колонн, по данным КГИОП, проводилась в 1920-е и в 1950-е годы, последний косметический ремонт выполнялся в 2003 году.