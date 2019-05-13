В Петербурге завершился отопительный сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Отопительный период завершился в Петербурге 13 мая на три дня позже отопительного сезона 2017-2018 годов. Об этом сообщается на сайте комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

"Председателем комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андреем Бондарчуком подписано распоряжение об окончании отопительного периода 2018-2019 годов", - говорится в сообщении.

С 26 апреля теплоснабжающие организации города перешли в режим периодического протапливания, который позволяет снизить температуру в жилых домах с перспективой оперативного восстановления работы систем отопления при резком похолодании.

Для окончания отопительного сезона среднесуточная температура воздуха должна составить не менее 10 градусов выше нуля в течение 3 суток, с учетом метеорологического прогноза. В понедельник вечером температура воздуха в Санкт-Петербурге составит 13-17 градусов выше нуля.

Теплоэнергетическая компания "ТЭК СПб" уже приступила к подготовке к будущему отопительному сезону и планирует направить более 1 млрд рублей на ремонт и модернизацию котельных, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе организации.