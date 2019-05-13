Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге восстановят летом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Реставраторы планируют летом полностью восстановить облик Банковского моста с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, сообщил в понедельник журналистам председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.

Мост через канал Грибоедова был полностью демонтирован для реставрации в начале 2017 года, его планировалось открыть в 2018 году, но работы затянулись из-за ремонта несущей части переправы. Фигуры львов, по словам Макарова, отреставрированы и готовы к установке.

"Та часть, которую должны были сделать реставраторы, сделана в прошлом году. Мы хотели открыть мост еще к чемпионату мира по футболу, но из-за реставрации самого пролета работы затянулись. Сейчас пролет установили, и мы будем приступать к своей части. Установка четырех скульптур займет около 40 дней, будем стараться как можно быстрее, и летом откроем мост", - сказал Макаров.

Мост с крылатыми львами

Вантовый мост через канал Грибоедова (Екатерининский канал) был построен по проекту архитектора Вильгельма Треттера в 1825-1826 годах возле здания Ассигнационного банка, в котором сейчас располагается Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Из-за близости к финансовому учреждению мост назвали Банковским.

Отличительной особенностью этой переправы стали четыре чугунных льва с позолоченными крыльями, созданные по модели скульптора Павла Соколова на Александровском чугунолитейном заводе. Они не только украшают мост, но и частично маскируют его крепления. Фигуры признаны объектом культурного наследия федерального значения.

Комплексный ремонт скульптур и самого моста организован впервые за два века их существования. Во время реставрации крылатым львам вернули исторический облик, который был немного изменен в 1950-е годы. Львов привыкли видеть зелеными, но исторически они были черного цвета - он им возвращен, также восстановлена историческая форма фонарей над их головами. Готовые к установке фигуры хранятся в реставрационной мастерской.