Новую скважину пробурили в Забайкалье в поселке, где люди отравились водой с мышьяком

ЧИТА, 14 мая. /ТАСС/. Подрядная организация пробурила новую скважину в поселке Приисковый Нерчинского района Забайкальского края, где в 2018 году 30 человек отравились мышьяком. Стоимость работ составила почти 17 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства территориального развития.

В конце декабря 2018 года в поселке Приисковый ввели режим ЧС после обнаружения мышьяка в водопроводной воде единственной артезианской скважины. В пробах воды выявлено превышение допустимого содержания мышьяка до 40 раз. По данным краевого Минздрава, мышьяком отравились 30 человек. После случившегося в отношении сотрудников Роспотребнадзора было возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 237 УК РФ ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей").

"Специалисты "Читаэнерго" (филиал ПАО "МРСК Сибири") провели работы по технологическому присоединению к электрической сети скважины, необходимой для забора питьевой воды в поселке Приисковый. Энергетики завершили работы в кратчайшие сроки - в несколько раз быстрее предусмотренных договором. Для этого были установлены три железобетонные опоры воздушной линии электропередачи, смонтирован самонесущий изолированный провод", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к бурению двух скважин - технической и основной - подрядная организация приступила в марте. Стоимость всех работ составила 16,9 млн рублей. Эти средства выделили из муниципального бюджета и резервного фонда Забайкальского края.

"Сейчас проводится анализ проб воды для определения степени очистки из второй скважины. Отметим, что глубина новой скважины - 24 м, тогда как прежняя скважина, которая обслуживала девять жилых многоквартирных домов, уходила на глубину 150 м. В Приисковом проводятся работы по обустройству площадки для павильона скважины, подготовлены материалы для прокладки сетей водоснабжения", - отметили в ведомстве.

Поселок Приисковый находится у впадения реки Нерча в Шилку, в 285 км к востоку от Читы. В нем живут около 1,4 тыс. человек. Водоснабжение многоквартирных домов и объектов поселка шло из единственной артезианской скважины. По словам главы района Романа Сенотрусова, согласно утверждению Роспотребнадзора, воду из старой скважины нельзя было использовать для питья и приготовления пищи.