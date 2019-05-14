В Удмуртии увеличат численность охраны бывшего арсенала в Пугачеве

ИЖЕВСК, 14 мая. /ТАСС/. Численность охраны будет увеличена на территории бывшего 102-го военного арсенала в селе Пугачево в Удмуртии, где в 2018 году возник пожар и сдетонировали оставшиеся после ЧП 2011 года снаряды. Об этом во вторник сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава администрации Малопургинского района республики Сергей Юрин.

"Охрану территории бывшего арсенала по периметру продолжат осуществлять военнослужащие войсковой части поселка Кизнер. Во второй декаде мая запланировано увеличение численности военнослужащих и плотности нарядов. Внутри охрану объекта будут осуществлять сотрудники Росгвардии по Удмуртской Республике. Первые наряды сотрудников Росгвардии заступят уже сегодня", - написал он.

Он отметил, что, в свою очередь, сотрудники территориального отдела полиции и работники отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности районной администрации занимаются мониторингом периметра и прилегающей территории бывшего арсенала, в том числе с использованием технических средств наблюдения.

По словам Юрина, бывший арсенал представляет угрозу как источник возможных ЧС, а также как объект, влияющий на общественную безопасность. "За 12 месяцев 2018 года и первый квартал 2019 года за хищения металлических фрагментов с территории бывшего арсенала к уголовной ответственности привлечены 42 гражданина. Лишь по официальным сведениям за осенне-зимний период вследствие сбора черных и цветных металлов с территории арсенала от детонации снарядов (взрывчатых веществ) были ранены два гражданина", - написал Юрин.

Ранее сообщалось, что компания "Фортпост Балтики Плюс" стала новым подрядчиком по утилизации боеприпасов на территории бывшего военного арсенала в селе Пугачево в Удмуртии, контракт заключен до 1 марта 2020 года, при этом проведение взрывных работ в текущем году не планируется.

В мае 2018 года на бывшем полигоне западнее населенного пункта Пугачево в Удмуртии возник пожар площадью в 300 га с детонацией снарядов, которые остались там с момента крупного возгорания со взрывами боеприпасов в 2011 году. Спасатели эвакуировали население находящегося поблизости военного городка. Полностью потушить пожар удалось только через несколько дней. По оценкам экспертов, на территории все еще может оставаться 2-3 млн взрывоопасных предметов. В 2018 году на бывшем полигоне работы по утилизации боеприпасов, которые выполняло ООО "Специальные технологии", были приостановлены. Минобороны России рассматривало возможность смены организации по сбору и утилизации взрывоопасных предметов.