Власти Северной Осетии хотят провести международный фестиваль осетинских пирогов

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая. /ТАСС/. Фестиваль осетинских пирогов международного уровня планируется провести в Северной Осетии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Битаров журналистам в рамках форума "Сообщество" во Владикавказе.

"Нам действительно надо проводить такие мероприятия в рамках всей России, а может быть, и выйти на международный уровень, потому что наши пироги не уступают итальянской пицце и другим национальным блюдам. Будем продвигать эту идею, это необходимо делать", - сказал Битаров, отвечая на вопрос ТАСС.

Как отметил глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, проведение фестиваля сможет стать основным фактором развития событийного туризма в республике, так как "осетинские пироги - это самый крупный гастрономический бренд".

По словам Битарова, в настоящее время идет работа по регистрации бренда "осетинские пироги" для сохранности рецептуры. Уже зарегистрирован за республикой бренд "осетинский сыр".

Форум "Сообщество" - это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

По окончании форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.