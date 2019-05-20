Дорожные службы Приморского края в 2019 году отремонтируют 114 км дорог

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники дорожных служб и предприятий Приморского края в 2019 году отремонтируют 114 км автомобильных дорог, сообщила пресс-служба администрации региона.

"В 2019 году дорожникам Приморья предстоит отремонтировать 114 км автомобильных дорог, закончить строительство трех мостов, еще три начать строить. Такие данные были озвучены губернатору Олегу Кожемяко на еженедельном совещании с руководителями краевых органов власти в понедельник, 20 мая", - говорится в сообщении.

По словам директора краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктора Свяченовского, уже заключено восемь контрактов на ремонт 68 км дорог, задействовано 130 единиц техники. Общий объем субсидий муниципалитетам края на дорожное хозяйство в этом году составил 4,5 млрд рублей. Кроме этого, бюджетом края предусмотрено 520 млн рублей предприятию "Примавтодор" на приобретение дорожной техники.

По информации пресс-службы, всего на ремонт и содержание дорог в регионе в этом году выделено 18 млрд рублей.