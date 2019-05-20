Шатры здоровья установят в районах Северной Осетии для медобследования населения

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Жители Северной Осетии смогут пройти первичное бесплатное медицинское обследование в специальных шатрах здоровья, которые установят в районах республики. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев.

"Акция "Шатры здоровья" реализуется в Северной Осетии впервые. В специально оборудованных шатрах жители республики бесплатно смогут пройти обследование. Мы планируем создать такие шатры во всех районах", - сказал Гогичаев.

Жители республики смогут сдать биохимический анализ крови, узнать уровень холестерина, сахара, глюкозы. Для маленьких пациентов будет работать ЛОР-врач, стоматолог, педиатр. По результатам обследования врачи сделают назначения.

В пилотном режиме акция уже была организована ранее во Владикавказе в течение одного дня. Тогда в ней участвовали более 100 человек. По словам Тамерлана Гогичаева, "Шатры здоровья" будем организовывать регулярно.