Образовательный форум для молодежи с ограниченными возможностями пройдет в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Третий образовательный форум для молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Без границ" пройдет с 1 по 5 июня в поселке Тамиск Северной Осетии. Как сообщила в понедельник пресс-служба министерства труда и социального развития республики, в мероприятии примут участие более 200 юношей и девушек.

"В этом году форум станет всероссийским. Участниками проекта станут 210 юношей и девушек, в том числе с ограниченными возможностями здоровья: это ребята с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, которые несмотря ни на что готовы добиваться целей, стирая границы", - говорится в сообщении.

На базе реабилитационного центра "Тамиск" специалисты проведут образовательные тренинги, участники форума встретятся с известными деятелями культуры, общественными деятелями, спортсменами. Ребят обучат технологии социального и бизнес-проектирования, совместно со специалистами они разработают проекты для участия во всероссийских форумах, грантовых конкурсах.

Сотрудники республиканского центра занятости республики расскажут молодым людям о профессиях и вакансиях, в которых ребята с ограниченными возможностями здоровья могут себя реализовать.

Организаторами форума являются Министерство труда и социального развития Северной Осетии, республиканские комитеты по делам молодежи, занятости населения, североосетинский благотворительный фонд "Быть добру" и другие.

В 2018 году форум был организован на средства президентского гранта в размере более 1,3 млн рублей. Проект направлен на формирование у молодых людей профессиональной ориентации, он также должен помочь их самоопределению в жизни и раскрытию их интеллектуального потенциала.