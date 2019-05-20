Экспедиция по поиску пропавшего в Южной Осетии леопарда Эльбруса начнется 22 мая

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Ученые Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова отправятся 22 мая в экспедицию в горы Южной Осетии на поиски пропавшего леопарда. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества (РГО).

"22 мая ученые Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова отправятся в экспедицию в горы Южной Осетии, чтобы выяснить судьбу леопарда по кличке Эльбрус. Он был в числе животных, выпущенных в природу в рамках программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда", - говорится в сообщении.

Во время экспедиции ученые института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова также осмотрят кормовую базу региона. Это необходимо для того, чтобы решить, в какой из районов в 2020 году выпустить пять молодых леопардов. Сейчас детенышей выращивают в сочинском Центре восстановления леопарда, чтобы затем выпустить на территорию Кавказского заповедника и "Алании". По мнению ученых, оптимальное время выпуска - начало июня 2020 года.

Как сообщалось, в начале года сигнал со спутникового ошейника Эльбруса, который после выпуска в природу Кавказа перешел через Главный Кавказский хребет в Южную Осетию, стал поступать только с одной точки. Это свидетельствовало либо о сбоях в работе передатчика, либо о том, что хищник его сбросил, либо о каком-то происшествии. Участники первой экспедиции по поиску места последнего сигнала не смогли пройти намеченный путь из-за аномально большого количества снега, выпавшего в этом году в горах, и высокой лавиноопасности.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950 годам его численность резко сократилась, во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека. В 2005 году специалистами WWF России и Российской академии наук была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.

Ученые имеют информацию о трех леопардах, обитающих сегодня в дикой природе российского Кавказа. Это самцы Ахун и Артек, а также самка по кличке Волна, выпущенная в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии. Один из выпущенных в июле 2016 года на территорию Кавказского госзаповедника самцов по кличке Килли, возможно, погиб на территории Абхазии. Утерян и след Эльбруса. Выпущенные в дикую природу переднеазиатские леопарды, выращенные в Сочинском центре восстановления популяции леопардов, - это только первые шаги по созданию новой популяции, на Северном Кавказе должно быть не менее 50 леопардов.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). В Северной Осетии финансовую поддержку программы восстановления популяции оказывает компания "Русгидро".