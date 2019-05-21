Росгеология проведет поиски золота и меди на четырех перспективных участках в ДФО

ХАБАРОВСК, 21 мая. /ТАСС/. АО "Дальневосточное ПГО" (Хабаровск, входит в состав государственного холдинга Росгеология) летом проведет поиски меди и золота на четырех участках регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил пресс-центр "Дальневосточного ПГО" во вторник.

"Поисковые работы предприятие сосредоточит сразу на четырех перспективных на золото и медь объектах, расположенных в Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области", - говорится в распространенном релизе.

В Хабаровском крае работы будут вестись на Ямтульском и Ходжарском поисковых участках с золото-кварцевым и золото-меднопорфировым типами оруденения. В Приморье летом будет идти работа на участке Малахитовый с медно-порфировым с золотом типом оруденения. "Полевой сезон 2019 года открывает только второй этап изучения из трех, предусмотренных государственным контрактом, но уже сегодня специалисты говорят о возможности обнаружения в пределах территории месторождения меди с ресурсами не менее 1,3 млн т", - говорится в сообщении.

В Амурской области поиски золота будут вестись на участке Соловьевском.

Подразделения "Дальневосточного ПГО" летом также продолжат поиски энергетических углей в пределах Лахской площади на Сахалине и подземных источников водоснабжения на случай ЧС для населения города Большой Камень в Приморском крае.

"Дальневосточное ПГО" образовано путем объединения четырех дочерних предприятий Росгеологии - "Приморгеология", "Дальгеофизика", "Амургеология", "СахГРЭ". Это крупный геологический кластер на Дальнем Востоке, основной исполнитель госзаказов на поисковые и оценочные геологоразведочные работы в Приморье, Хабаровском крае, на Сахалине и в Амурской области.