Около 80 тыс. жителей Сахалинской области с 1 июня получат льготы на вывоз мусора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко принял решение ввести с 1 июня льготы на вывоз мусора для отдельных категорий граждан. Всего в регионе насчитывается около 80 тыс. льготников, сообщил во вторник глава области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

"Размер платы за вывоз мусора сегодня определяется по единому тарифу из расчета 4 рубля за 1 кв. м жилья, но для льготников стоимость будет меньше в два-четыре раза", - написал Лимаренко, уточнив, что низкая стоимость тарифа льготникам будет компенсирована из областного бюджета.

По его словам, размер платы за вывоз мусора для ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, инвалидов боевых действий, реабилитированных лиц и жертв политических репрессий составит 1 рубль за 1 кв. м. Для малоимущих, инвалидов и семей с детьми-инвалидами, многодетных и студенческих семей, молодых семей с двумя и более детьми услуга будет стоить 2 рубля за 1 кв. м. При этом у последних доход не должен превышать прожиточный минимум.

С 1 января в России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами, в рамках которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.