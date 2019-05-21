Кинотеатр - памятник архитектуры в Краснодаре реконструируют к 2024 году

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Власти Краснодара заключили концессионное соглашение на сумму около 3 млрд рублей о реконструкции кинотеатра "Аврора", который является памятником архитектуры, с компанией бизнесмена Сергея Галицкого ООО "Инвестстрой". По договору реконструкция будет завершена к 2024 году, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации Краснодара.

Реконструкция кинотеатра и скульптуры "Аврора", которые являются памятниками архитектуры, началась в январе 2015 года, но не была завершена. Сейчас конструкции кинотеатра частично разобраны.

"Глава Краснодара и гендиректор компании "Инвестстрой" подписали концессионное соглашение по восстановлению "Авроры". По договору проект будет реализован в 2024 году", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили журналистам, что церемония подписания соглашения состоялась 21 мая перед самим зданием кинотеатра "Аврора", в ней приняли участие мэр Краснодара Евгений Первышов и директор ООО "Инвестстрой" Сергей Трунов. В течение трех месяцев планируется провести экспертизу объекта, затем в течение года будут разрабатывать проект реконструкции, на это время "Аврору" законсервируют, чтобы не пострадали несущие конструкции.

"Мы ставим точку в подготовке документов и подписываем концессию с компанией "Инвестстрой" Сергея Николаевича Галицкого. Все вы слышали сумму, которую предполагается вложить в восстановление, - это почти 3 млрд рублей. Это самое крупное концессионное соглашение по объектам культурного наследия в России. Все горожане, конечно, с нетерпением ждут, когда увидят новую "Аврору", - приводит пресс-служба слова Первышова.

Ранее сообщалось, что работы по реконструкции вела компания из другого региона, однако не закончила их. Передать объект новому инвестору было невозможно до того момента, пока не расторгнут договор с прежним подрядчиком. Судебные тяжбы с не выполнившим свои обязательства подрядчиком были завершены в 2018 году, для передачи объекта другой подрядной организации в рамках концессионного соглашения были внесены изменения в правила землепользования и генплан Краснодара.