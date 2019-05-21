В Татарстане отменяют заходы судов в туристические города из-за обмеления Волги

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Заходы судов в туристические центры Татарстана - города Тетюши, Болгар и Свияжск - отменяются из-за понижения уровня воды в реке Волге. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе государственного комитета республики по туризму.

"В Болгаре были отменены заходы восьми теплоходов, до 24 мая в процессе снятия с рейсов находятся четыре теплохода. На Свияжске отменены заходы трех теплоходов, в процессе снятия с рейса находится один теплоход", - сказала собеседница агентства.

В Тетюши отменили 15 из 20 запланированных на май заходов, отметила она. В пресс-службе подчеркнули, что в туристических центрах на реке Каме, таких как города Елабуга и Чистополь, проблем с заходами судов нет.

Госдума на пленарном заседании 16 мая дала протокольное поручение своему комитету по экологии и охране окружающей среды запросить Минприроды и Федеральное агентство водных ресурсов о причинах обмеления Волги и принимаемых в связи с этим мерах. В документе отмечается, что случаи катастрофического обмеления и маловодности реки Волги особенно характерны для Республики Татарстан, Ярославской, Ульяновской и Нижегородской областей.