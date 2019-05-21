Более 400 спортсменов из СКФО посоревнуются в народных играх во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 мая. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль народных игр и национальных видов спорта среди обучающихся в Северо-Кавказском федеральном округе открылся во Владикавказе.

"Цель фестиваля - показать уникальные традиции народов Северного Кавказа. Здесь народы жили всегда мирно, уважали традиции друг друга. Мероприятие будет способствовать социально-экономической стабильности в регионах Северного Кавказа", - сказал на открытии фестиваля председатель правительства республики Таймураз Тускаев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минспорта республики, в фестивале участвует 420 человек.

Фестиваль в девятый раз проходит во дворце спорта "Манеж" во Владикавказе. Спортсмены впервые будут соревноваться в народных осетинских играх, в частности, в метании камней.

В мероприятии участвуют все регионы Северного Кавказа, они помимо спортивного мастерства демонстрируют и народные промыслы. Соответствующие выставки развернулись в фойе дворца спорта. Также делегации выступили с концертными номерами.

Организаторы фестиваля - Северо-Осетинское РО ОГФСО "Юность России", Министерство физической культуры и спорта РСО-Алания, Министерство образования и науки РСО-Алания.