Более 80 молодых людей участвуют в чемпионате "Абилимпикс" в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 мая. /ТАСС/. Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" начался в Северной Осетии. Его участниками стали более 80 студентов и школьников, сообщается на сайте главы и правительства республики.

"Несмотря на свой достаточно юный возраст, наш региональный чемпионат стал значимой эффективной площадкой выбора профессиональной деятельности молодых людей. Уверен, наши соревнования в очередной раз докажут, что в Осетии живет трудолюбивая, целеустремленная, грамотная и креативная молодежь, которая умеет ставить перед собой очень амбициозные цели и самое главное - умеет их достигать", - сказал на открытии фестиваля председатель правительства республики Таймураз Тускаев.

Участники будут соревноваться в сварочных технологиях, электромонтаже, ремонте и обслуживании автомобилей, дизайне персонажей, лозоплетении, поварском деле, вязании спицами, бисероплетении, а также выпечке осетинских пирогов.

Помогать конкурсантам на протяжении всего чемпионата будут 60 волонтеров. В рамках чемпионата также пройдут круглые столы, мастер-классы, экскурсии для школьников, выставка работ студентов среднего профессионально образования.

"Абилимпикс" продлится до 24 мая. Победители чемпионата представят Северную Осетию на V национальном чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс", который пройдет осенью в Москве

Первый чемпионат "Абилимпикс" в России прошел в декабре 2015 года. РФ присоединилась к международному движению Abilympics International в 2014 году. В управляющий совет вошли руководители Всероссийского общества инвалидов, Российского клуба психиатров и других организаций, занимающихся на территории РФ поддержкой людей с инвалидностью.

Впервые в СКФО чемпионат прошел в 2016 году в Северной Осетии.