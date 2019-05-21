Кадыров поддержал инициативу переименовать родовое село отца в Ахмат-Юрт

ГРОЗНЫЙ, 21 мая. /ТАСС/. Многотысячный сход граждан в селе Хоси-Юрт Курчалоевского района Чечни, где жил и учился первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров, принял единогласное решение переименовать населенный пункт в Ахмат-Юрт. Об этом в своем канале в Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Мне сообщили, что единогласно принято решение переименовать село в Ахмат-Юрт. Сход обратился в органы законодательной и исполнительной власти Чеченской Республики с просьбой поддержать эту инициативу. Мы с уважением относимся к мнению многотысячного населения родного села Ахмат-Хаджи Кадырова", - написал глава Чечни.

Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб во время теракта 9 мая 2004 года на стадионе "Динамо" в Грозном во время празднования Дня Победы. Его именем в Чечне назван главный проспект в Грозном, центральные улицы в районах и городах республики, площади, парки, школы.

Село Хоси-Юрт (Центарой) расположено по обоим берегам реки Мичик, в 12 км к северо-востоку от районного центра - Курчалой и в 52 км к юго-востоку от города Грозный. Население - около 9 тыс. человек.