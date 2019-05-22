Приамурский университет подготовит специалистов для сельхозотрасли Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Дальневосточный государственный аграрный университет подготовит специалистов для сельхозотрасли Хабаровского края в рамках заключенного с правительством региона соглашения. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Правительство Хабаровского края заключило соглашение о сотрудничестве с Дальневосточным государственным аграрным университетом, который находится в Благовещенске. Подписи под документом поставили губернатор края Сергей Фургал и ректор вуза Павел Тихончук.

"В рамках соглашения мы готовы предоставить бюджетную квоту для будущих студентов из Хабаровского края. Обеспечить их общежитием на время обучения. Важно, чтобы краевые власти полноценно провели профориентацию со школьниками. Сегодня необходимо развенчивать миф о том, что заниматься сельским хозяйством не престижно. В аграрной отрасли, в том числе в Хабаровском крае, реализуется много инвестиционных проектов, где высококлассным специалистам готовы предложить хорошую зарплату", - приводятся в сообщении слова Тихончука.

Согласно договору, после обучения целевик должен будет отработать на предприятии от трех до пяти лет. Со своей стороны краевые власти совместно с сельхозпредприятиями будут создавать условия для закрепления молодых специалистов в регионе. В частности, будут решаться жилищные вопросы.

По данным краевого Минсельхоза, для фермерских хозяйств и сельхозпредприятий в настоящее время дополнительно требуется около 500 человек. Это специалисты среднего звена, с высшим образованием и рабочие кадры. Подготовку по профильным дисциплинам среднего звена ведет Хорский агропромышленный техникум. Потребность по работникам с высшим образованием, в том числе ветеринарам, зоотехникам, агрономам, закроет Дальневосточный государственный аграрный университет.

Сообщается, что в рамках соглашения между университетом и регионом планируется также развивать систему переподготовки и повышения квалификации действующих специалистов.