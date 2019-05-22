Форум про профилактике экстремизма среди молодежи "Формула согласия" пройдет в КЧР

ЧЕРКЕССК, 22 мая. /ТАСС/. Всероссийский форум по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде "Формула согласия" пройдет в Карачаево-Черкесии (КЧР) с 26 по 28 июня, в нем примут участие сотрудники государственных учреждений и представители институтов гражданского общества со всей страны. Об этом ТАСС сообщил заместитель постоянного представителя Карачаево-Черкесской Республики при президенте РФ Султан Тогонидзе.

"Всероссийский форум по профилактике экстремистских проявлений среди молодежи "Формула согласия" пройдет под эгидой Росмолодежи в курортном поселке Домбай с 26 по 28 июня. Участниками форума станут представители органов государственной власти, которые соприкасаются с тематикой экстремистской деятельности. Мы ожидаем порядка 100 участников", - рассказал Тогонидзе.

По его словам, участники будут разделены на 12 команд, которые будут работать по четырем основным темам: "Национальная политика", "Религиозная безопасность", "Информационная безопасность", "Деструктивные субкультуры". По каждому блоку будет составлен портфель решений, для того чтобы каждый участник мог определить первичные признаки экстремистских явлений и иметь готовый алгоритм действий к каждой конкретной ситуации.

"Есть опыт в разных регионах, мы хотим его аккумулировать и систематизировать, выработать наиболее приемлемые и актуальные практики и раздать участникам, чтобы они могли использовать эти механизмы каждый на своем участке", - рассказал Тогонидзе.

В форуме примут участие эксперты в вопросах антитеррористической деятельности. По итогам форума будет выпущено методическое пособие.