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Арктика сегодня

Более 150 тыс. т топлива доставят в арктические районы Якутии в летнюю навигацию

Навигация пройдет по арктическим рекам - Яне, Индигирке и Колыме

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Свыше 150 тыс. т топлива доставят для подготовки к следующему отопительному сезону в северные районы в летнюю навигацию по арктическим рекам Якутии, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия).

"Планируем доставить свыше 150 тыс. тонн угля и котельного топлива в период навигации по арктическим рекам - Яне, Индигирке, Колыме. Это порядка половины потребности арктических районов, остальное было завезено автозимниками", - рассказали в пресс-службе.

В ней пояснили, что энергосистема этих районов полностью зависит от северного завоза. Навигация по арктическим рекам обычно длится с середины июля по сентябрь.

Всего в летнюю навигацию в филиалы предприятия по всей республике планируется доставить свыше 368 тыс. т топлива.

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