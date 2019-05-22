Первый комплекс по переработке мусора в Ростовской области заработает 1 января 2020 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая. /ТАСС/. Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК), который строится в Волгодонске, начнет принимать отходы с 1 января 2020 года, сообщил в среду министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер на заседании регионального правительства.

Ростовская область разделена на восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов. Первый из них строят в городе Волгодонске, второй этап строительства планировалось завершить в сентябре, в создание комплекса инвестировали 840,6 млн рублей. Остальные семь МЭОК появятся к 2020 году.

"На сегодня проведена корректировка проекта, получена экологическая и строительная экспертизы. По датам - полигон завершат в июне, весь комплекс - в третьем квартале. Ввод объекта и подготовка документации региональной службы по тарифам в четвертом квартале этого года. Начало работы планируется с 1 января [2020 года], это уже прием отходов", - сказал Майер.

По его словам, в отношении Волгодонского комплекса была проблема соблюдения километровой санитарно-охранной зоны. Власти решили оформить двустороннее соглашение между региональным оператором и всеми собственниками сельскохозяйственных земель о возмещении убытков "в случае выявления негативного влияния на выращиваемую продукцию".

Работа по двум МЭОК - Неклиновскому и Красносулинскому - ведется по графику, их планируют сдать в 2020 году. Участки остальных пяти комплексов пришлось поменять из-за изменений требований к санитарно-защитным зонам. Альтернативные земли определены, в частности, в Мясниковском районе участок под МЭОК площадью 98 га уже выкуплен инвестором.