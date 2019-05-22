Жители Липецка посмотрят четвертьфинал ЧМ по хоккею на большом экране в центре города

ЛИПЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Жители Липецка смогут посмотреть матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею между командами России и США на большом экране в центре города. Об этом сообщил в среду журналистам временно исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов.

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"В "Липецком городище" 23 мая покажут игру в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею на большом экране с качественным изображением и хорошим звуком", - сказал он, отметив, что для удобства зрителей планируется организовать фудкорт и установить биотуалеты.

По словам Артамонова, вход в импровизированную фан-зону будет бесплатным для всех желающих - они смогут принести с собой складные кресла и стулья, пледы, а также различную атрибутику российской сборной.

Он напомнил, что ранее власти областного центра уже провели эксперимент по созданию фан-зоны под открытым небом для совместного просмотра спортивных мероприятий. Так, во вторник здесь же липчане могли посмотреть матч между сборными России и Швеции. "Этой возможностью воспользовались свыше 1,5 тыс. человек, из чего стало понятно, что подобные мероприятия востребованы у болельщиков", - отметил Артамонов.