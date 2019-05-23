Контролируемыми пожарами в регионах России охвачено почти 10 тыс. га леса

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Лесопожарные формирования тушат в регионах РФ 40 возгораний на площади около 10 тыс. га. Об этом сообщила в четверг пресс-служба федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана".

"На 00:00 мск 23 мая 2019 года на территории РФ действовало 40 лесных пожаров на площади 9989 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Самые крупные пожары зафиксированы на территории Республики Тыва, где горит около 4,5 тыс. га леса, в Иркутской области (свыше 3,4 тыс. га) и в Забайкальском крае (более 500 га). На небольших площадях возгорания зарегистрированы в Якутии и в Мордовии.

К ликвидации лесных пожаров привлечено около 2,1 тыс. человек, задействовано 487 единиц техники и 47 воздушных судов. В минувшие сутки в регионах было потушено 40 лесных пожаров на площади 3,3 тыс. га, при этом в труднодоступных и отдаленных местностях было зарегистрировано два крупных пожара на общей площади почти 7,3 тыс. га - в Якутии и на Камчатке. Эти пожары не тушатся, поскольку, по данным Авиалесоохраны, затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред. Угрозы поселениям и объектам экономики нет.