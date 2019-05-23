Кинозвезды высадили именные деревья на новой аллее в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Собственная Аллея звезд, на которой в четверг около 30 известных артистов и кинорежиссеров высадили именные деревья, заложена в Севастополе в четверг.

"Эти деревья - орех и каштаны, которые мы сегодня сажаем, - дар "Золотого Витязя" городу Севастополю. Сейчас посадят деревья удивительные люди, которые уже принадлежат истории кинематографа", - сказал перед закладкой аллеи президент кинофорума, народный артист Николай Бурляев.

Он уточнил, что в закладке фильма участвуют известные артисты Михаил Боярский, Владимир Гостюхин, Василий Ливанов, Ольга Кабо, Андрей Мерзликин и другие актеры и режиссеры из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, Сербии, провозглашенной Луганской народной республики. Деревья, по данным оргкомитета, селекционированы специально для крымского климата во Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых растений имени И. В. Мичурина (Тамбовская область), саженцы же выращены в Никитском ботаническом саду в Ялте.

Бурляев добавил, что "кинофорум показательно пускает прочные корни" в землю Севастополя, где фестиваль проводится уже пять лет подряд. "Будут приезжать новые актеры каждый год, будут сажать свои деревья", - отметил он.

"Николай Петрович сказал правильную вещь - "пустили корни". "Золотой Витязь" действительно пустил корни в Севастополе, и мы являемся его преданными зрителями, мы всегда рады видеть талантливых режиссеров, артистов", - сказал в ответ губернатор города Дмитрий Овсянников. Он пообещал "ухаживать также, как ухаживаем за кинофорумом", за высаженными деревьями.

Деревья высажены в парке имени Анны Ахматовой на берегу моря, около 30 из них - именные, рядом с ними установлены таблички с фамилиями актеров. Ранее сообщалось, что в Севастополе благодаря акции появится Аллея звезд.

"Есть такое поверье, что мужчина должен создать дом, - я создал дом. Родить детей, - я родил детей, теперь мне выпало мужское счастье - посадить дерево. И это дерево я с великой честью посажу именно на земле Севастополя", - отметил народный артист Василий Ливанов.

XХVIII Международный кинофорум "Золотой Витязь" продлится до 31 мая в Севастополе. В этом году кинофорум, проводящийся в городе-герое, будет посвящен пятилетию воссоединения Крыма с Россией, 235-летию присвоения городу имени Севастополь и 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В программе будет представлен 181 художественный, документальный, анимационный, студенческий, дебютный и детский фильм.